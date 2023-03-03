Staffel 01 Folge 02: Die Seegrotte in der HinterbrühlJetzt kostenlos streamen
Orte des Schreckens
Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Die Seegrotte in der Hinterbrühl
Gösting gilt als idyllischer Vorort von Graz. Doch gerade hier hat sich 2005 eine schreckliche Mordserie abgespielt. Ein Mann findet in einem Kühlschrank des Gemeinschaftskellers eine Babyleiche. Er verständigt die Polizei, die weitere Babyleichen findet. . Die Täterin: die Mutter. Der Vater will von dem ganzen nichts mitbekommen haben. Genau in der gleichen Gegend hat vor fast exakt hundert Jahren eine Frau drei ihrer Babys umgebracht. Ist es Zufall oder doch etwas, das wir uns einfach nicht erklären können? Die Seegrotte in der Hinterbrühl gehört heutzutage zu einem beliebten Ausflugsziel. 1848 wurde dort Grau- und Rotgips von rund 80 Bergleuten gefördert. Als Unterstützung wurden auch Pferde eingesetzt. Bis heute behaupten einige Besucher das Wiehern von Pferden zu hören. 1944 wurden die Nazis auf den Stollen aufmerksam. Sie begannen mit Zwangsarbeitern Flugzeugteile zu bauen. Am 31. Mai 2004 ereignete sich ein schreckliches Unglück in der Seegrotte. Ein Boot mit 28 Touristen kenterte bei einer Besichtigungstour. Immer wieder berichten Besucher von merkwürdigen Begebenheiten. Ist dieser Ort tatsächlich ein Ort des Schreckens?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick