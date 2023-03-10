Staffel 01 Folge 03: Der Herzlfresser aus KindbergJetzt kostenlos streamen
Orte des Schreckens
Staffel 01 Folge 03: Der Herzlfresser aus Kindberg
Kindberg ist ein Ort, der das Böse seit Jahrhunderten anzuziehen scheint. Ende des 18. Jahrhunderts treibt hier ein Serienmörder sein Unwesen. Der Volksmund verklärt ihn heute als den „Herzlfresser“. In Wahrheit war Paul Reininger nichts weiter als ein psychopathischer Serienkiller. Er schnitt seinen Opfern das Herz aus dem Leib und verspeiste es. Es war nicht bloß reine Mordlust, sondern eine Mixtur aus Aberglaube, Trinksucht, Magie und Größenwahn, die Paul Reininger zu einem Schlächter werden ließ. Nur wenige hundert Meter vom Tatort aus dem 18. Jahrhundert entfernt ereignete sich im Winter 1978 eine weitere Tragödie. Ein junger Gendarmerie Beamter wird einen Tag vor Silvester bei einer Amtshandlung erschossen. Der Täter, Rupert Trojacek, tötet an diesem Tag auch seinen Kommandanten Johann Stauber und verletzt einen Kollegen mit fünf Schüssen schwer. Im Herbst 2000 explodiert mitten in Kindberg die bislang einzige Autobombe Österreichs. Eine schaurige Häufung von spektakulären Mordfällen gab es auch zwischen September 1905 und April 1906 in Baden. Innerhalb dieses halben Jahres wurden drei Menschen im Kurort vor Wien aus dem Leben gerissen. Bis heute kann sich keiner erklären, warum genau zu jener Zeit die Menschen von Baden anscheinend ihren Verstand verloren.
