Das Griffner-Tal / Der Wiener Prater

ATVStaffel 2Folge 1vom 23.02.2024
48 Min.Folge vom 23.02.2024Ab 12

Das Griffner-Tal. In diesem ruhigen, von Landwirtschaft geprägtem, kleinen Tal sollte es im Jahr 1941 zu einem der schlimmsten und brutalsten Mordserien Österreichs kommen. Insgesamt 9 Menschen müssen innerhalb von wenigen Wochen ihr Leben lassen. Das ganze Dorf ist in Schockstarre. War es der Nachbar? Ein Durchreisender? Vom Mörder fehlt jede Spur. Und die Angst war groß denn jeder weiß: Er ist unter den Bewohnern. Der Wiener Prater ist eine Traumwelt voller Glitzer, Hochschaubahnen und Zuckerwatte, doch Abseits davon eröffnet sich ein anderes Bild. Eine Welt voller Gewalt und Mord. Eine Schattengesellschaft. Über die Jahrhunderte sind hier schreckliche Verbrechen verübt worden.

ATV
