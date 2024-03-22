Pernleitenhof / KinderheimeJetzt kostenlos streamen
Seit 1947 bleibt das Massaker am Pernleitenhof, bei dem 11 Menschen ermordet wurden, ein ungelöstes Verbrechen und stellt das größte Verbrechen Österreichs seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Zunächst fällt der Verdacht auf russische Besatzungssoldaten. Doch im Verlauf der Ermittlungen kommen immer mehr Details ans Licht, die auch andere mögliche Täter in den Fokus der Polizei rücken. Außerdem: Es waren Orte an denen kein Kind sein wollte. Missbrauch und Gewalt waren an der Tagesordung. Orte die dauerhaft Schäden bei den Kindern ausgelöst haben: Kinderheime.
