Der Bauernhof von Eva Maria P. / Der Narrenturm
Orte des Schreckens
Folge 3: Der Bauernhof von Eva Maria P. / Der Narrenturm
Sie galt als charismatische und liebevolle Pflegemutter. Ein eigener Bauernhof sollte die Idylle perfekt machen, doch hinter der Fassade rund um das Projekt von Eva Maria P. war es die Hölle auf Erden. Politiker, hohe Beamte und Geschäftsleute hielten ihre schützende Hand über das Behindertenprojekt. Eva Maria P. baute ein System des Schreckens auf. Nach außen hin die heile Welt, doch die Wirklichkeit war furchtbar und brutal. Der Narrenturm in Wien galt als eine der ersten Irrenanstalten Mitteleuropas und wurde von Kaiser Joseph II. errichtet. Die Patienten lebten unter extrem schlechten Bedingungen. Ist es möglich, dass sich diese Energien im Gebäude manifestiert haben?
