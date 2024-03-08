Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Bauernhof von Eva Maria P. / Der Narrenturm

ATVStaffel 2Folge 3vom 08.03.2024
Folge 3: Der Bauernhof von Eva Maria P. / Der Narrenturm

48 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12

Sie galt als charismatische und liebevolle Pflegemutter. Ein eigener Bauernhof sollte die Idylle perfekt machen, doch hinter der Fassade rund um das Projekt von Eva Maria P. war es die Hölle auf Erden. Politiker, hohe Beamte und Geschäftsleute hielten ihre schützende Hand über das Behindertenprojekt. Eva Maria P. baute ein System des Schreckens auf. Nach außen hin die heile Welt, doch die Wirklichkeit war furchtbar und brutal. Der Narrenturm in Wien galt als eine der ersten Irrenanstalten Mitteleuropas und wurde von Kaiser Joseph II. errichtet. Die Patienten lebten unter extrem schlechten Bedingungen. Ist es möglich, dass sich diese Energien im Gebäude manifestiert haben?

