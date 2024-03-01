Orte des Schreckens
Folge 2: Wimitz / Himberg
Es ist ein finsteres Tal, das sich in Kärnten zwischen Gurk und Glan von Westen nach Osten zieht: die Wimitz. Seit vielen Jahrhunderten soll es die Heimat von Banditen und Räubern sein. Darunter der legendäre Kärnten Räuber Simon Kramer, im Volksmund auch als Krampfenbäck Simele bekannt und Jack Unterweger. Nicht umsonst nennt man es auch das Tal der Gesetzlosen. Himberg, Juni 1950. Die Erntehelferinnen Elli Kastner und Antonia Panholzer wollen nach der schweren Arbeit ein erfrischendes Bad im Kalten Gang nehmen. Aber nur eine der beiden sollte diesen Tag überleben. Bis heute weiß niemand genau, was sich in jenen Stunden tatsächlich abgespielt haben mag.
