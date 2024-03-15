Schwarzenbergplatz / Das Kahlenbergerdorf Jetzt kostenlos streamen
Orte des Schreckens
Folge 4: Schwarzenbergplatz / Das Kahlenbergerdorf
49 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 12
Am 14. April 1958 flaniert die 21-jährige Mannequin-Schülerin Ilona Faber nach einem Kinobesuch beim Russendenkmal am Schwarzenbergplatz, als sie plötzlich von einem Mann hinter das Russendenkmal gezerrt, sexuell missbraucht und anschließend erwürgt wird. Doch das sollte nicht das einzige Verbrechen in der unmittelbarer Gegend sein... Und: Das Kahlenbergerdorf ist immer wieder Schauplatz für ungewöhnliche Unfälle, Brände und historische Ereignisse. Außerdem in dieser Folge: „Was ist das Böse? Und ist jeder Mensch Böse?“
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4