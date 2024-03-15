Zum Inhalt springenBarrierefrei
Orte des Schreckens

Schwarzenbergplatz / Das Kahlenbergerdorf

ATVStaffel 2Folge 4vom 15.03.2024
49 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 12

Am 14. April 1958 flaniert die 21-jährige Mannequin-Schülerin Ilona Faber nach einem Kinobesuch beim Russendenkmal am Schwarzenbergplatz, als sie plötzlich von einem Mann hinter das Russendenkmal gezerrt, sexuell missbraucht und anschließend erwürgt wird. Doch das sollte nicht das einzige Verbrechen in der unmittelbarer Gegend sein... Und: Das Kahlenbergerdorf ist immer wieder Schauplatz für ungewöhnliche Unfälle, Brände und historische Ereignisse. Außerdem in dieser Folge: „Was ist das Böse? Und ist jeder Mensch Böse?“

