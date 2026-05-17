Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 17.05.2026: Nachtschicht
44 Min.Folge vom 17.05.2026
Seit über 30 Jahren arbeiten Opalschürfer in New South Wales bei der Suche nach Edelsteinen mit Gesteinsbohrern. Bevor die Bagger anrücken, wird etwa sechzig Zentimeter unter der Oberfläche der Untergrund getestet. Landen die Cheals in Grawin einen Volltreffer? In Andamooka stehen die „Außenseiter“ inzwischen unter großem Druck. Angel Dempsey und Issy Glen kämpfen am Lunatic Claim ums Überleben im Geschäft. Nach einem starken Saisonstart im Tagebau gibt das Team derzeit mehr Geld aus, als es einnimmt. Die beiden Frauen müssen deshalb eine Nachtschicht einlegen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.