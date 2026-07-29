Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 29.07.2026: Glückbringender Besuch
45 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Die „Buschmänner“ sind in Grawin unter Tage in eine verlassene Mine durchgebrochen. Jetzt kommt ihnen in Down Under schlechte Luft entgegen. Denn in alten Stollen, die viele Jahre verschlossen waren, bilden sich Gase. Das Team hat offenbar eine potenziell lebensbedrohliche Menge Kohlendioxid freigesetzt. Und die Brüder Matt und Cozza Kathagen wollen ihre enttäuschende Schürfsaison retten, indem sie ihre Opal-Sortieranlage mit einem Lkw zu einem anderen Claim transportieren. Dabei werden die „Mooka Boys“ in South Australia von einem alten Freund unterstützt.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.