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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Fette Beute

DMAXFolge vom 29.07.2026
Fette Beute

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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 29.07.2026: Fette Beute

44 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Kellys Lebensgefährte Dan ist ein erfahrener Baggerfahrer. Mit seiner Unterstützung wollen die „Opalflüsterer“ im sonnenverbrannten Outback von Queensland kostbare Edelsteine freilegen. Aber bei der Vorgehensweise ist sich das Team nicht ganz einig. Graben die Schatzsucher:innen in Australien an der richtigen Stelle? Und für die Cheals wendet sich in New South Wales das Blatt. Chris, sein Sohn Rory, seine Tochter Luca und ihr Geschäftspartner Mark Bressan wollten ihren Claim schon aufgeben, aber dann stößt die Truppe am Turner’s Rush Claim auf eine größere Opalader.

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