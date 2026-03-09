Paul Kemp - Alles kein Problem (13/13): Die FalleJetzt kostenlos streamen
Paul Kemp - Alles kein Problem
Folge 12: Paul Kemp - Alles kein Problem (13/13): Die Falle
Im Hause Kemp steht eine Doppelhochzeit bevor, doch Ellas Auftauchen sorgt für Verwirrung. Sie behauptet, Paul habe sie wegen Lisa verlassen. Während Hermann misstraut, gesteht Lisa Paul ihre Liebe und enthüllt, dass ihre Beziehung zu Luis nur vorgespielt war. Luis und Ella hören mit. Paul rät Lisa zu einer Therapie. Eine der Hochzeiten findet statt – bis Ellas Baby plötzlich die Feier unterbricht. Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Erika Mottl (Franziska Kemp) Nikolaus Paryla (Hermann Genz) Gerhard Liebmann (Rudi Schober) Alexander Lutz (Mark Braun) Gabriel Barylli (Dr. Martin) Günter Franzmeier (Roland Genz) Thomas Mraz (Alfred Genz) Libgart Schwarz (Ruthild Hagenmüller) Hermann Schmid (Wilhelm Hagenmüller) Regie: Wolfgang Murnberger Buch: Uli Brée, Klaus Pieber Bildquelle: ORF
