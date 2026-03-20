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Paul Kemp - Alles kein Problem

Paul Kemp - Alles kein Problem (4/13): Disharmonie

ORF2Staffel 1Folge 17vom 20.03.2026
Paul Kemp - Alles kein Problem (4/13): Disharmonie

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Paul Kemp - Alles kein Problem

Folge 17: Paul Kemp - Alles kein Problem (4/13): Disharmonie

49 Min.Folge vom 20.03.2026

Paul kämpft mit der Pleite seiner Kanzlei, Eheproblemen und einem chaotischen Musiker-Quartett. Während er Lisa das Ende ihrer Affäre erklärt, versucht Ella, die Beziehung zu retten. Gleichzeitig muss Hermann nach einem Zusammenbruch seine Diabetes-Diagnose verkraften. Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Erika Mottl (Franziska Kemp) Nikolaus Paryla (Hermann Genz) Lenn Kudrjawizki (Leon Wolski) Barbara Sotelsek (Johanna Benz) Hans-Jochen Wagner (Roland Benz) Holger Handtke (Florian Zipser) Alena Baich (Maria Wolski) Silvia Fenz (Elisabeth Riedl-Hohenberger) Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Uli Brée, Klaus Pieber Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

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