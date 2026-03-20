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Paul Kemp - Alles kein Problem

Paul Kemp - Alles kein Problem (1/13): Lauter Lügen

ORF2Staffel 1Folge 14vom 20.03.2026
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Paul Kemp - Alles kein Problem

Folge 14: Paul Kemp - Alles kein Problem (1/13): Lauter Lügen

48 Min.Folge vom 20.03.2026

Mediator Paul Kemp wird ins Allgemeine Krankenhaus gerufen, um einen möglichen Behandlungsfehler zu schlichten – erfolgreich. Doch ein Anästhesist vertraut ihm ein heikles Geheimnis an: er führt ein heimliches Doppelleben mit zwei Partnerinnen und deren jeweiligen Kindern. Paul hilft diskret. Privat jedoch verliert er die Kontrolle. Seine Frau Ella hat eine Affäre mit Nachbar Christian. Der versenkte Firmencomputer wirkt dagegen fast nebensächlich. Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Alexander Lutz (Mark Braun) Gerhard Greiner (Dr. Erich Seifert) Serge Falck (Dr. Andreas Ofner) Silvia Maleen (Martina Becker) Maddalena Hirschal (Angelika Wickert) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée Klaus Pieber Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

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