Paul Kemp - Alles kein Problem (3/13): FamilienbandeJetzt kostenlos streamen
Paul Kemp - Alles kein Problem
Folge 16: Paul Kemp - Alles kein Problem (3/13): Familienbande
Im Hause Kemp spitzt sich der Ehekonflikt zu. Ella versucht, ihre Beziehung zu Nachbar Christian zu beenden, um die Ehe zu retten, während Paul nach einem "One-Night-Stand" mit Lisa mit den Konsequenzen kämpft. Pauls Mutter plant den Umzug ins Altersheim, wünscht sich aber, dass ihre zerstrittenen Söhne endlich Frieden schließen. Als Mediator trifft er auf Hermann und dessen Söhne, die es auf das Erbe des Vaters abgesehen haben. Doch auch Pauls Mutter entdeckt überraschend Sympathie für Hermann. Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Erika Mottl (Franziska Kemp) Nikolaus Paryla (Hermann Genz) Alexander Lutz (Mark Braun) Gerhard Liebmann (Rudi Schober) Günter Franzmeier (Roland Genz) Thomas Mraz (Alfred Genz) Ina-Alice Kopp (Renate) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée Klaus Pieber Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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