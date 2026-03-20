Paul Kemp - Alles kein Problem (2/13): Die Hölle sind wirJetzt kostenlos streamen
Paul Kemp - Alles kein Problem
Folge 15: Paul Kemp - Alles kein Problem (2/13): Die Hölle sind wir
Paul Kemp vermittelt zunächst eine eskalierende Mediation, doch schon wartet der nächste Fall: Ein Mobbingvorwurf an der Schule seines Sohnes, deren Direktor Christian zugleich Nachbar und Liebhaber seiner Frau ist. Berufliche Konflikte lassen sich lösen, privat spitzen sich die Spannungen zu, verstärkt durch Einmischung von Pauls Mutter und neue Bekanntschaft mit einer Mutter aus der Schule. Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Erika Mottl (Franziska Kemp) Alexander Lutz (Mark Braun) Ulli Maier (Helga Maier) Juergen Maurer (Reiner) Tatjana Alexander (Susanne) Raphael von Bargen (Bert Klinger) Steffen Höld (Klaus-Jürgen Neumann) Myriam Schröder (Anita Klinger) Johannes Silberschneider (Wolfgang Fiala) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée Klaus Pieber Bildquelle: ORF/Ali Schafler
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