Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 10: Alles surreal
21 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Eines der ikonischsten Alben aller Zeiten - "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" - der Beatles landet auf dem Tresen. Die Jungs sind begeistert von dem besonderen Artwork auf dem Cover. Rick hat indes ein Auge auf zwei Lithografien von Joan Miró und Marc Chagall geworfen - beide Vorläufer der surrealistischen Bewegung.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC