Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 2: Fesselspiele
21 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Rick und Chumlee begutachten eine riesige Sammlung von Nike-Sneaker, die eine Million Dollar kosten soll. Anschließend findet eine "Arnold & Son"-Longitude-Uhr ihren Weg in den Laden. Seit dem 18. Jahrhundert wird sie zur Navigation auf Schiffen genutzt. Wird Rick ein Vermögen für dieses seltene Zeitmessgerät bieten?
Weitere Folgen in Staffel 11
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC