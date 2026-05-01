Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 7: Waghalsig
21 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Ein seltenes Buchexemplar aus dem 15. Jahrhundert landet auf dem Tresen. Das Äußere des Meisterwerks sieht abschreckend aus, doch wird der Inhalt und der Wert die Händler überzeugen? Anschließend findet ein Verstärker von Country-Musik-Legende Hank Williams Sr. seinen Weg in den Laden. Werden Rick und Corey dieses Stück für kleines Geld schnappen?
Weitere Folgen in Staffel 11
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC