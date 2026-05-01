Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 4: Unerlaubte Spritztour
21 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Die Jungs begutachten einen komplett umgebauten Ford Roadster von 1932. Wird der hohe Preis die Verhandlungen ausbremsen? Anschließend verhandeln Corey und Chumlee mit einem Kunden, der versucht, eine Marilyn-Manson-Claymation-Puppe zu verkaufen. Sie wurde bei der Produktion von "Celebrity Deathmatch" verwendet.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC