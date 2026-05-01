Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 6: Münze des Verrats
21 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Ein 2.000 Jahre alter tyrischer Schekel landet auf dem Tresen und wird von den Pfandhaus-Mitarbeitern begutachtet. Rick und Old Man wägen unterdessen ab, ob es sich bei einem Paar gravierter Colts von 1860 um ein Original oder um eine Fälschung handelt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC