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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Münze des Verrats

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 6vom 15.05.2026
Münze des Verrats

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 6: Münze des Verrats

21 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Ein 2.000 Jahre alter tyrischer Schekel landet auf dem Tresen und wird von den Pfandhaus-Mitarbeitern begutachtet. Rick und Old Man wägen unterdessen ab, ob es sich bei einem Paar gravierter Colts von 1860 um ein Original oder um eine Fälschung handelt.

Weitere Folgen in Staffel 11

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