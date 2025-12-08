Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 13: Partytiere
40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick hat Dollarzeichen in den Augen, als er eine Reihe Geldscheine begutachtet, die von zwei amerikanischen Milliardären signiert wurden. Anschließend feiern die Pawn Stars Pinkys Geburtstag.
Weitere Folgen in Staffel 23
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC