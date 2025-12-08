Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Partytiere

Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 13vom 08.12.2025
Partytiere

PartytiereJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 13: Partytiere

40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick hat Dollarzeichen in den Augen, als er eine Reihe Geldscheine begutachtet, die von zwei amerikanischen Milliardären signiert wurden. Anschließend feiern die Pawn Stars Pinkys Geburtstag.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 7 Staffeln und Folgen