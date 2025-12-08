Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 14vom 08.12.2025
40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine besondere Münze erregt die Aufmerksamkeit der Händler, doch der Preis schockiert. Chum freut sich hingegen über einen NWA Championship Wrestling-Gürtel.

