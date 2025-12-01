Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 17vom 10.12.2025
Folge 17: Auto der Kindheitsträume

40 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde will ein Spiel rund um den Dino-Kultschocker "Jurassic Park" für teures Geld loswerden. Chum begutachtet ein Stück, das dem verstorbenen Nirvana-Sänger Kurt Cobain Tribut zollt.

