Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

In den Schuhen von Ringo Starr

Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 6vom 18.12.2025
In den Schuhen von Ringo Starr

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 6: In den Schuhen von Ringo Starr

40 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chum inspiziert ein Paar Stiefel - signiert von dem Beatles-Mitglied Ringo Starr.

