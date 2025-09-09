Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 16vom 09.09.2025
Folge 16: Andy Warhols Superman

40 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Chum machen die Straßen in einem Cadillac Coupe DeVille unsicher, während Corey auf einem Vintage-Zahnarztstuhl Platz nimmt.

