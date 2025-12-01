Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 18vom 10.12.2025
Folge 18: Chipmunks rocken

40 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Rick eine einzigartige Foto-Sammlung von Rockstars begutachtet, bekommt Corey die Chance, einen Harley-Davidson-Motor zu ergattern.

Kabel Eins Doku
