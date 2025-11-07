Zum Inhalt springenBarrierefrei
Politische Elefanten

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 51vom 07.11.2025
Folge 51: Politische Elefanten

39 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet eine im Jahr 1953 auf den Markt gebrachte Rolex Submariner, und Corey interessiert sich für eine Hockeyschläger, signiert von Schauspieler Paul Newman.

