Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 53: Schrille Angebote und schräge Preise
38 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde präsentiert eine Sammlung Actionfiguren, signiert von den Darstellern der Kult-Zombiereihe "The Walking Dead". Wird Chum zubeißen?
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
