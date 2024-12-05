Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 05.12.2024
45 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12

Als 1971/72 sechs schwarze Mädchen entführt und ermordet werden, steht Washington, D.C. unter Schock. Die Polizei hat keine Anknüpfungspunkte, Verdächtige oder ein Motiv - Fehlanzeige. Als der Mörder mittels einer Nachricht Katz und Maus spielen will, gerät die Stadt immer weiter in Aufruhr. Warum können die Behörden das sogenannte “Freeway-Phantom” nicht fassen?

