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People Magazine: Investigativ

Auf dem Heimweg verschwunden

TLCFolge vom 12.12.2024
Auf dem Heimweg verschwunden

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People Magazine: Investigativ

Folge vom 12.12.2024: Auf dem Heimweg verschwunden

44 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12

1984 verschwindet der zehnjährige Kevin Collins auf seinem Heimweg - die Stadt San Francisco setzt alles daran, ihn zu finden. Doch auch eine landesweite Kampagne bringt keine Erfolge. Es ist, als hätte sich der Junge in Luft aufgelöst. Doch gibt es verborgene Hinweise, die einfach niemand sieht?

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