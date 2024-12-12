Auf dem Heimweg verschwundenJetzt kostenlos streamen
People Magazine: Investigativ
Folge vom 12.12.2024: Auf dem Heimweg verschwunden
44 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
1984 verschwindet der zehnjährige Kevin Collins auf seinem Heimweg - die Stadt San Francisco setzt alles daran, ihn zu finden. Doch auch eine landesweite Kampagne bringt keine Erfolge. Es ist, als hätte sich der Junge in Luft aufgelöst. Doch gibt es verborgene Hinweise, die einfach niemand sieht?
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Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.