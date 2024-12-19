Der offensichtliche VerdächtigeJetzt kostenlos streamen
People Magazine: Investigativ
Folge vom 19.12.2024: Der offensichtliche Verdächtige
44 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
In einem ruhigen Vorort Ohios verschwindet 2018 Cheryl Coker nachdem sie ihre Tochter an der Schule abgesetzt hat. Danach verlaufen sich alle Spuren auf einem Parkplatz. Doch als die Ermittlungen starten, deckt die Polizei ein Netz aus Lügen auf und hat schon bald eine Theorie, wer wirklich hinter Cheryls Verschwinden stecken könnte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.