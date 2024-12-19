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People Magazine: Investigativ

Mord im Wahn

TLCFolge vom 19.12.2024
Mord im Wahn

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People Magazine: Investigativ

Folge vom 19.12.2024: Mord im Wahn

44 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12

Eine Bundesrichterin aus Chicago und ihr Ehemann werden im Jahr 2004 von einem Mord heimgesucht. Es folgt eine landesweite Fahndung, die Liste der möglichen Verdächtigen ist lang. Schließlich muss das FBI feststellen, dass sie in die falsche Richtung ermittelt haben. War die Richterin nicht das letzte Opfer?

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