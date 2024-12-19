People Magazine: Investigativ
Folge vom 19.12.2024: Ein mörderisches Startup
44 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Im Süden Kaliforniens macht der Surfer und Tech-Unternehmer Chris Smith ein kleines Vermögen. Schon mit 33 kann er sich Gedanken über einen vorzeitigen Ruhestand machen. Chris Plan: Die Welt erkunden. Auf seiner Reise meldet sich der Unternehmer regelmäßig bei seiner Familie, bis eines Tages auf einmal Funkstille herrscht. Was ist passiert?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.