Percy Stuart
Folge 4: Ein Teppich aus Kopenhagen
25 Min.Ab 12
Ein Teppich handgeknüpft, aus Persien stammend, soll mit Percys Hilfe von Zürich nach Deutschland gelangen. Dieser Teppich verwickelt Percy und Prewster in einen Spionage-Fall, den die beiden mit Geschick und der Hilfe von außergewöhnlichen Zufällen klären.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Percy Stuart
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises