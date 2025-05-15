Percy Stuart
Folge 9: Die Weltregierung
"Stellen Sie fest, was Sensenträger sind" lautet die neue Aufgabe für Percy Stuart. Percy stößt auf eine Information, die besagt, dass "Sensenträger" der Name eines Geheimbundes aus dem 19. Jahrhundert war. Dann entdeckt er eine Tätowierung, die wie eine seitenverkehrt geschriebene Sieben aussieht - oder, so meint Prewster, wie eine Sense. Obwohl Professor Hartung in Hamburg, eine absolute Kapazität auf dem Gebiet der Geheimbünde, die beiden Helden beruhigt, dass der Geheimbund der "Sensenträger" längst zu existieren aufgehört hat, werden Percy und Prewster mit einer Reihe seltsamer Vorgänge konfrontiert. Prewster schwört sogar, einem leibhaftigen Vampir begegnet zu sein. Die totgesagten "Sensenträger" sind also erstaunlich lebendig. Oder handelt es sich um eine Verbrecherorganisation, die ihren Namen übernommen hat?
