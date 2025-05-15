Percy Stuart
Folge 13: Die Reise nach Sylt
25 Min.Ab 12
Wenn man den Kompass verliert und auf der Nordsee mit einem Pedalo von England zur Insel Sylt zu treten hat - wie Percy und Prewster - so erlebt man Überraschungen. So kommt Percy nebenbei einem Versicherungsschwindel auf die Spur und entlarvt einen lange gesuchten, geschickt getarnten Gangsterboss.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises