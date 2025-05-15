Percy Stuart
Folge 10: Die Bärenfellmütze
25 Min.Ab 12
Percy Stuart soll eine Bärenfellmütze der Garde Ihrer Majestät beschaffen und den Herren des Clubs vorlegen. Von einem alten Kameraden und Freund Prewsters, von Capitain Miles hoffen die beiden eine solche Bärenfellmütze zu bekommen. Doch Miles ist nicht auffindbar; die letzte Nachricht von ihm stammt aus Malak, einem Gebiet, das der Regierung Ihrer Majestät noch untertan ist, aber im Begriff steht, souverän zu werden. Der Flug nach Malak führt Percy und Prewster ins Ungewisse.
Percy Stuart
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises