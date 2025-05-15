Percy Stuart
Folge 7: Piratengold
25 Min.Ab 12
Percy und Prewster begeben sich auf Jamaika auf die Suche nach dem letzten Schlupfwinkel des Kapitäns und Seeräubers Henry Morgan. Vom Barmixer Jonathan erhalten sie Tipps; von Al und Jean werden sie verdächtigt, Schatzsucher zu sein. Schließlich findet Prewster tatsächlich einen Schatz.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Percy Stuart
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises