Percy Stuart
Folge 3: Handgeschmiedete Golfschläger
25 Min.Ab 12
Percy bricht mit Prewster auf, um in Südspanien bei Meister Gonzales Golfschläger anfertigen zu lassen. Gonzales scheint dunkle Geschäfte zu betreiben. Durch aufregende Zwischenfälle auf einem obskuren Dampfer abgehalten, vergisst Percy fast seine Aufgabe.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Percy Stuart
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises