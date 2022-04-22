Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 22.04.2022: Die mörderische Puppe
44 Min.Folge vom 22.04.2022Ab 12
Da seine Partnerin Katrina verhindert ist, geht Jack Osbourne in dieser Episode mit Katrinas bester Freundin Heather Taddy auf paranormale Spurensuche. Die beiden sind in Wymore, Nebraska, um in einem Museum zu ermitteln: Das Stephenson-Gebäude wurde 1899 gebaut, und war ein Mafia-Treffpunkt. Der Auftraggeber der Geisterjäger:innen hat es gekauft, um seine Geschichte zu bewahren und Kuriositäten auszustellen. Doch die paranormalen Aktivitäten in dem alten Gemäuer werden immer aggressiver. Jack vermutet, dass auf den ausgestellten Artefakten ein Fluch lastet oder sie für Rituale verwendet wurden.
