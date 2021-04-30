Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 30.04.2021: Gefängnis des Grauens
44 Min.Folge vom 30.04.2021Ab 12
Jack Osbourne und Katrina Weidman sind in Mansfield, auf dem Weg zur Ohio State Reformatory, einem der kultigsten Orte für Geisterjäger:innen. Hier bekommen sie Zugang zu Teilen des Gefängnisses, in denen noch nie zuvor gefilmt werden durfte. Seit 1886 war es eine Besserungsanstalt für Jugendliche, bevor es in den 70ern zum Hochsicherheitsgefängnis umgebaut und erst 1990 geschlossen wurde. Die Häftlinge sollen dort gefoltert worden sein und brachten sich gegenseitig um. Jahrzehntelang kam es zu unterschiedlichen paranormalen Vorfällen, deren Ursprung Katrina und Jack nun untersuchen wollen.
