Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 07.05.2021: Geheime Rituale
44 Min.Folge vom 07.05.2021Ab 12
Katrina und Jack sind in Placerville, Nord-Kalifornien, um das „Cary House“ zu untersuchen. Es wurde 1854 während des Goldrauschs in der Westernstadt gegründet, wo viele Glücksritter durch Unfälle starben oder Selbstmord begingen. Hier gibt es zahlreiche paranormale Erscheinungen, die meisten jedoch im Cary House, wo viele Berühmtheiten wie Ulysses S. Grant und Mark Twain wohnten. Das einstige Luxushotel verkam zu einer billigen Absteige mit Prostitution, Glücksspiel und zwielichtigen Gestalten. Die Geisterjäger:innen wollen nun herausfinden, warum hier so viele Angestellte im letzten Jahr aus Angst gekündigt haben.
Genre:Paranormal, Reise, Dokumentation
