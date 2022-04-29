Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 29.04.2022: Die Horror-Anstalt
44 Min.Folge vom 29.04.2022Ab 12
Heute sind Katrina und Jack in Pennsylvania auf dem Weg zur Nervenheilanstalt Pennhurst, die ein wahrer Hotspot für Ghosthunter ist. Diese Anstalt war menschenverachtend. Viele Patient:innen starben wegen Vernachlässigung oder Misshandlung. Einer der Ärzte, mit passendem Namen Dr. Fear, wurde schließlich entlassen, weil er seine Schützlinge hart bestrafte und ihnen sogar die Zähne entfernen ließ. Der Ort hat etwas Apokalyptisches – kein Wunder, dass sich hier die paranormalen Vorfälle häufen, darunter Schattengestalten und geisterhafte Fußabdrücke von Kindern. Jack und Katrina wollen dem Spuk auf den Grund gehen.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.