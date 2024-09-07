Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 07.09.2024: Der Dämon auf dem Dachboden
45 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12
Katrina und Jack sind auf dem Weg zum Kreischer Manison auf Staten Island. Das Anwesen wurde in den 1880ern von dem steinreichen Balthasar Kreischer für seine Söhne gebaut, von denen einer Selbstmord beging. Der andere hatte bei einer Séance ein Portal zum Jenseits geöffnet und das Haus für Geister zugänglich gemacht. Später wurde Kreischer Manison zum Treffpunkt der Mafia, die einen ihrer Handlanger dorthin lockte und ermordete. Dann zerstückelten sie seine Leiche und verbrannten sie im Ofen. Seitdem gibt es Erscheinungen, geisterhafte Stimmen und Berührungen. Doch welche Dämonen stecken dahinter?
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.