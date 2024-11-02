Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 02.11.2024: Die Dämonen im Kerker
44 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 12
Das Ziel der Ghosthunter ist das berüchtigte Missouri State Penitentiary in Jefferson City. Das Gefängnis wurde um 1830 eröffnet und war für seine unmenschlichen Haftbedingungen bekannt, darunter stockfinstere Einzelhaftzellen, in denen manche Häftlinge erblindeten. Kein Wunder, dass es dort vor paranormalen Vorfällen nur so wimmelt: Leute werden berührt und gestoßen, es gibt Schattengestalten und andere geisterhafte Erscheinungen. Jack und Katrina sind überzeugt, dass es in dem Gemäuer sowohl Restenergie als auch ein intelligentes Wesen gibt und starten ihre Ermittlungen in einem stark heimgesuchten Bereich.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.