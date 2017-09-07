Pfusch am Bau Staffel 13 Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 10: Pfusch am Bau Staffel 13 Folge 10
Bausachverständiger Günther Nussbaum wird zu einem Architektenhaus in der Nähe von Wien gerufen. Die geplagten Bauleute, Manuel und Pamela Klaghofer, haben ihrem Bauunternehmer bereits rund 260.000 Euro gezahlt. Bekommen haben sie ein Haus, das laut Günther Nussbaum ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Die neue Fassade muss komplett wieder runter, weil Fensterbänke fehlen und bei sämtlichen An- und Abschlüssen das Wasser eindringt. Die Folge: Das Holzriegelhaus ist schon jetzt durchfeuchtet, die OSB Platten in den Außenwänden müssen alle ausgetauscht werden. Auch das Dach ist völlig fehlerhaft, die Dampfbremse funktioniert nicht und muss ebenfalls neu gemacht werden. Kosten der Sanierung: rund 150.000 Euro. Die Klaghofers wissen nicht, wie sie das Geld aufbringen sollen. Beim zweiten Fall wird der EU Bausachverständige zu einer Baustelle nach Graz gerufen. Ulrike Geiger kaufte sich einen Altbau für 155.000.- Euro und wollte diesen umbauen und erweitern. Rund 112.000.- Euro hat Frau Geiger bereits an den Generalunternehmer gezahlt. 15.000.- Euro mehr, als eigentlich vereinbart war – der Bauunternehmer forderte immer wieder Geld für Materialien und dergleichen. Fertig ist die Baustelle jedoch noch immer nicht, das Haus strotzt vor Mängel. Vor allem der Wassereintritt im Obergeschoss macht Ulrike Geiger zu schaffen. Doch Günther Nussbaum findet bei seiner Begehung noch viel mehr Fehler. Als der Bausachverständige die Verträge durchsieht, macht er eine schreckliche Entdeckung. Der Generalunternehmer ist vor wenigen Tagen in Konkurs gegangen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick