Pfusch am Bau
In dieser Folge von Pfusch am Bau wird Bausachverständiger Günther Nussbaum zu einem Neubau ins niederösterreichische Potzneusiedl gerufen. Hier kauften Melissa Kaiser und Alexander Milkovics Ende letzten Jahres eine belagsfertige Doppelhaushälfte von einer Privatperson, die insgesamt vier Wohneinheiten anbot. Vermittelt wurde der Bau über einen Makler. Der Kaufpreis von 158 000 Euro schien fair zu sein - doch bei der Schlüsselübergabe kam der erste große Schrecken: Wasser war eingedrungen, eine feuchte Stelle zeichnete sich im Inneren ab. Zwar ließ der Vertragspartner Arbeiter kommen, doch die Sanierungsarbeiten machten das junge Paar noch skeptischer. Zu Recht: denn kurz darauf lief bei den Fenstern Regenwasser rein. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Melissa Kaiser und Alexander Milkovics sind verzweifelt, deshalb haben sie Günther Nussbaum um Hilfe gebeten. UND: Im niederösterreichischen Waidhofen an der Thaya steht das beschauliche Häuschen von Andrea Schremser. Vor drei Jahren kaufte sie den Altbau, der sich in der Nachbarschaft ihres ehemaligen Wohnhauses befindet, von einem Ehepaar. Das Haus schien gut erhalten zu sein, nur kleinere Renovierungsarbeiten waren angedacht. Doch die Niederösterreicherin belastet ein pikantes Problem: die Abwasserleitung. Der Gang aufs stille Örtchen ist mit einem unguten Gefühl verbunden, etwa jeden zweiten Tag ist die Abwasserführung verstopft. Zudem warnte sie ein Elektriker, dass vom Sicherungskasten Gefahr ausgehe. Die Suche nach Mängeln sollte dem EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum also nicht besonders schwer fallen.
