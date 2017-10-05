Pfusch am Bau Staffel 13 Folge 14Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 14: Pfusch am Bau Staffel 13 Folge 14
In Mauer bei Melk hat Familie Weinkirn rund 190.000 Euro bisher an ihren Generalunternehmer für das Errichten eines Einfamilienhauses bezahlt. Bekommen haben die Niederösterreicher ein Haus mit unzähligen Mängeln. Nichts ist fertig, die Fassade fehlt, die Abdichtung zum Keller ist komplett fehlerhaft. Dabei glaubten die Weinkirns, alles richtig gemacht zu haben. Denn der Bauunternehmer war ein Freund der Familie, man fühlte sich sicher. Doch es lief ganz anders. Jetzt werden die Weinkirns von den Subunternehmern geklagt, weil diese angeblich kaum Geld vom Generalunternehmer bekommen haben. Außerdem hätte der Generalunternehmer oft im Namen von Johannes Weinkirn Bestellungen aufgegeben - und diese nie bezahlt. Als Günther Nussbaum das Haus einer Untersuchung unterzieht, wird schnell klar, dass das Gebäude in einem noch viel schlechteren Zustand ist, als die Familie befürchtet hatte. Mit so einer Hiobsbotschaft haben sie nicht gerechnet. Der zweite Fall führt Günther Nussbaum zu einer Genossenschaftssiedlung nach Bruckneudorf. Die Mieterin, Michaela Krems, ist erst Anfang 2017 eingezogen. Mit dem Plan, das Haus auch bald kaufen zu können. Doch die zweifache Mutter hat jetzt Zweifel, ob das so eine gute Idee ist. Denn das Haus hat enorme Setzungen von bis zu 20 Zentimetern. Außerdem gibt es viele Risse in der Fassade. Michaela Krems hofft, dass Günther Nussbaum herausfinden kann, warum sich das Haus so gesetzt hat.
