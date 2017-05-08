Pfusch am Bau Staffel 13 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 4: Pfusch am Bau Staffel 13 Folge 4
In Kärnten entschied sich das junge Paar Schildberger nach reiflicher Überlegung dazu, ein Grundstück zu kaufen und darauf zu bauen, denn sie wollten ihren Kindern einen Garten bieten. Da das Geld knapp war, beauftragten sie einen Anbieter mit dem Bau einer speziellen Konstruktion. Diese ist wie eine Halle aus Stahl-Elementen aufgebaut und wird anschließend gedämmt – eine sehr günstige Variante des Eigenheims. Günther Nussbaum kennt eine derartige Bauweise nur aus dem Industrieanlagenbau und ist einigermaßen überrascht. Doch wenn es ordentlich gemacht ist, spricht aus seiner Sicht auch nichts dagegen. Aber genau da liegt das Problem: Es ist eben nichts richtig gemacht. Manuel und Valeria sind mit den Nerven am Ende. Ist ihr ganzes Geld jetzt weg? UND: Im kärntnerischen Launsdorf steht das Haus von Walter Schaffer. Schon seit mehreren Generationen im Familienbesitz wurde es immer wieder adaptiert und erweitert. Doch seit einiger Zeit plagen den Hausherren Sorgen, denn nur wenige 100 Meter entfernt wurde ein Steinbruch eröffnet und durch die Erschütterungen sieht Herr Schaffer sein Eigentum in Gefahr. Durch das ganze Haus ziehen sich Risse, die er auf die Sprengungen zurückführt. Und auch das Verkehrsaufkommen in dem engen Tal hat sich seither vervielfacht. Täglich donnern Kolonnen von LKWs direkt am Haus vorbei. Mittlerweile hat sich sogar eine Bürger-Initiative gegen den Steinbruch formiert, doch all das half nichts. Also soll heute Günther Nussbaum mit seinem Fachwissen die Mängel identifizieren und dem Hausherren bei seinem Kampf gegen den Steinbruchbetreiber zur Seite stehen.
