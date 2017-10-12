Pfusch am Bau Staffel 13 Folge 15Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 15: Pfusch am Bau Staffel 13 Folge 15
Im oberösterreichischen Nussdorf am Attersee baute Familie Ragginger ein Betriebsgebäude mit darüber liegender Wohnung. Für den Metzger und seine Ehefrau war es der große Traum als Nahversorgungsgeschäft die Strukturen in der Gemeinde zu erhalten und zugleich eines Eigenheims – doch inzwischen gehört das Glücksgefühl längst der Vergangenheit an. Bereits wenige Tage nach der Eröffnung des Lebensmittelgeschäfts rann in die darunterliegenden Personalräume Wasser von der Decke ein. Nach und nach mehrten sich auch in allen anderen Kellerräumen Wasserflecke. Offenbar wurden bei den Bodenaufbauten in den Betriebsbereichen Fehler gemacht. Mit jeder Reinigung sucht sich Wasser seinen Weg. Inzwischen waren zwar Gutachter vor Ort, doch eine richtige Sanierungsmaßnahme wurde bis heute nicht getroffen. Als wäre das nicht genug offenbarten sich auch im Privatbereich Probleme. Der Dachstuhl war mit Schimmel befallen. Die Oberösterreicher wissen nicht mehr weiter, deshalb eilt Günther Nussbaum zur Hilfe. UND: Romana und Robert Wieländer haben sich 2014 in ein Haus im Innviertel verliebt und diesen 2007 errichteten Flachbau in Holzriegelbauweise von einer Privatperson um 480.000,- Euro erworben. Der erste Eindruck war gut, doch bereits nach wenigen Monaten kommt es im Keller zu einem Wasserschaden. Für die Familie völlig überraschend, entdeckte ein Maler bei den folgenden Ausbesserungsarbeiten, dass in dem Haus bereits saniert wurde. Von etwaigen Schäden wurden die Wieländers aber, weder vor noch nach dem Kauf, in Kenntnis gesetzt. Aber das war erst der Anfang: Nach einem halben Jahr im Haus schockt die beiden ein Wasserfleck im Wohnzimmer über dem Esstisch. Daraufhin wird die Decke geöffnet, die feuchten Balken ausgetauscht und ein Trocknungsgerät aufgestellt. Ein Jahr später wiederholt sich das Szenario. Seitdem hat das Paar keine Ruhe mehr, zumal nur sehr dürftige Informationen über die am Bau beteiligten Firmen vorliegen. Es wird ein € 14.000,- teures Gutachten in Auftrag gegeben, welches allerdings hinsichtlich der Ursache einiger Schäden keine klaren Aussagen trifft. Außerdem befinden sich die beiden mittlerweile in einem Rechtsstreit mit dem Verkäufer. Da kann der Bausachverständige Günther Nussbaum helfen. Er beginnt seine Spurensuche im immer noch teilweise feuchten Keller und fördert eine unangenehme Erkenntnis ans Licht: Der Keller ist nicht wirksam abgedichtet. Ein harter Schlag für Romana und Robert Wieländer.
